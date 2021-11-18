Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 18 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Больше всего зараженных выявлено в краевом центре Фото: Олег УКЛАДОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 18 ноября 2021 года.

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 522 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

Число зараженных достигло 106669. За сутки скончалось 445 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших достигло 477. За сутки болезнь победили 468 человек. Тем временем в нашем крае продолжается вакцинация против COVID-19. Свыше 960 тысяч ставропольчан сделали прививку. Губернатор края в очередной раз призвал жителей региона сделать прививку.

- А значит путь к формированию коллективного иммунитета в крае пройден уже более чем наполовину. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился глава региона к жителям Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в число отстающих по достижению коллективного иммунитета регионов. На Ставрополье привилась треть населения, но нужно не менее 80% иммунизированных.

По-прежнему, больше всех зараженных зарегистрировано в краевом центре. Среди округов и районов лидирует Георгиевский городской округ.

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