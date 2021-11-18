На Ставрополье 18 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день в Ставрополе коронавирусом заболело 98 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 522 человек. Число зараженных за весь период пандемии в крае достигло 106669. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор.

За вчероашний день жертвами болезни стали 45 человек. Число умерших в регионе достигло 4772.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за вчерашний день смогли 468 пациентов. В крае продолжается

прививочная кампания от COVID-19. За сутки почти 4 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего – более 965 тысяч человек.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом списке стал краевой центр.

За сутки в Ставрополе коронавирусом заразилось 98 человек. А за весь период пандемии – 20801. В Георгиевском округе заболело 45 человек, в Буденновском – 37, в Невинномысске – 33, в Кировском округе – 30, в Кисловодске – 28, в Железноводске – 27, в Кочубеевском районе – 23.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Александровский район, Грачевский район, Нефтекумский округ, Новоселицкий район, город Лермонтов.

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