Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 19 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Ставрополь лидирует по числу заболевших коронавирусом в крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 19 ноября 2021 года.

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 520 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Число зараженных в регионе достигло 107189.

За сутки от коронавируса скончалось 42 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 4814. Победить болезнь за весь период пандемии смогли 81870 человек. А за вчерашний день выздоровело 489 пациентов.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания от COVID-19. За прошедшие сутки почти 4 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего – более 970 тысяч человек.

- Берегите себя и близких! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Больше всего зараженных зафиксировано в Ставрополе. На втором месте расположился Георгиевский городской округ.

Тем временем некоторых жителей Ставрополья волнует вопрос, когда в районы края завезут вакцину «Спутник лайт». Ответ дал губернатор региона:

- А вакцина «Спутник лайт» в крае есть. Сейчас ее в наличии 36 тысяч доз. Ожидаем новые поставки. По мере расходования дополнительные партии поступают во все прививочные пункты. Вакцинируйтесь и будьте здоровы, - написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.

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