На Ставрополье 19 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки заболело 96 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 520 человек. Число зараженных в крае достигло 107189. За вчерашний день победить болезнь смогли 489 пациентов. Число выздоровевших за весь период пандемии на Ставрополье достигло 81870.

За вчерашний день от коронавируса скончалось 42 человека. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших за весь период пандемии достигло 4814.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных. Антилидером стал краевой центр. За сутки в Ставрополе диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 96 человек. Число зараженных за весь период пандемии достигло 20897.

На втором месте расположился Георгиевский городской округ – 39 человек. В Буденновском районе за сутки заболело 35 человек, в Кировском округе – 33, в Кисловодске – 30, в Невинномысске -26, в Железноводске – 25, в Петровском округе -24.

Районы, где меньше всего заболевших коронавирусом за сутки

В Андроповском районе и Советском округе заболело за вчерашний день всего лишь 2 человека в каждом, в Грачевском, Нефтекумском по 1 человека в каждом районе.

Есть территории, где за вчерашний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом: город Лермонтов и Апанасенковский район.

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