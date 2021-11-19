В два раза хуже, чем у МакSим: на Кавказе спасли беременную со стопроцентным поражением легких

Коронавирус на целых три месяца разлучил малыша с мамой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Летом 2021 года вся страна следила со состоянием певицы МакSим. Прогнозы были неутешительные. Ее выздоровление после обширного поражения легких, комы, месяца на аппарате ЭКМО, похудения до 35 кг и других страшных осложнений называли не иначе, как чудом. Но то, что осенью совершили врачи из Кабардино-Балкарской Республики, вообще находится за гранью понимания, ведь у их пациентки дела обстояли еще хуже, чем у МакSим.

СЕМЬЯ УЖЕ ГОТОВИЛАСЬ ПРОСТИТЬСЯ

30-летняя жительница Кабардино-Балкарской Республики Сатана Хамдохова готовилась стать мамой. Однако на 8 месяце беременности узнала, что заразилась коронавирусной инфекцией.

Будущую мать доставили в отделение госпиталя опасных инфекций с выраженной дыхательной недостаточностью на фоне коронавирусной пневмонии. Молодая женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи Нарткалинского госпиталя приняли решение об экстренном кесаревом сечении.

Так женщина второй раз стала мамой, у нее родился здоровый сын. Однако взять его на руки и даже взглянуть на него, Сатана не могла. После родов ей стало хуже.

Женщину перевели на ИВЛ. Через два часа после этого у Сатаны произошла остановка сердца. Болезнь настолько обострилась, что медики были вынуждены подключить мать к системе искусственного кровообращения.

Два месяца женщина жила со 100-процентым поражением легких. По словам специалистов, летальность в таких случаях - 99 процентов.

Мать Сатаны признается, что все время жила с мыслью, что скоро придется проститься с дочерью. И на миг даже медикам казалось, что надежды на спасение уже не осталось. Но они совершили настоящий врачебный подвиг.

ОПЫТ, ДИСЦИПЛИНА И ЧУДО

То, что Сатана выжила, называют чудом даже самые опытные врачи. Ситуация была настолько нестандартной, что местные медики каждый день консультировались с ведущими специалистами России. Это единственный случай на Юге России, когда выходили столь тяжелую пациентку.

Главный врач Межрайонной многопрофильной больницы Фатима Хачетлова признается, что сама пациентка тоже очень им помогала: соблюдала все правила и условия врачей. Очень хотела выздороветь, чтобы взять на руки новорожденного сына. Медики Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале боролись за жизнь женщины и ее будущего ребенка три месяца.

Заведующий отделением реанимации госпиталя опасных инфекций ММБ Курбан Исмаилов рассказал, что пациентка находилась на ЭКМО 57 дней. И все эти дни во время поддерживающей терапии врачам пришлось столкнуться с различными осложнениями.

- Спустя полтора месяца после подключения к ЭКМО мы сначала отлучили ее от системы искусственного кровообращения, от ИВЛ и после перевели на обычное дыхание, - уточнил Курбан Исмаилов.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию в отделении постковидных больных на базе подразделения ММБ в Лескенском районе. А сын, рожденный в таких тяжелых условиях, чувствует себя хорошо. В отличие от мамы, он находится дома со старшим братом и отцом.

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