Ученые Северного Кавказа разработали робота- «черепаху» для разгона толпы

Ожидается, что высота робота составит примерно по пояс взрослому человеку. Фото: пресс-служба Роспатента

На Северном Кавказе изобрели робота-«черепаху» с электрошокером для разгона беспорядков силовиками. Авторами ноу-хау стали Юрий Хамуков и Юрий Попов. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе Роспатента.

Известно, что это изобретение относится к роботостроительной отрасли и предназначено, главным образом, для использования в составе правоохранительных сил и подразделений Росгвардии при выполнении действий по обеспечению общественной безопасности и противодействия терроризму. Об этом пишут авторы уникального проекта в описании к изобретению к патенту.

В отличие от известных полицейских робототехнических систем изобретение включает высокоподвижные и высокоманевренные вандалоустойчивые автономные мобильные модули. Они в свою очередь, оснащены пассивными и активными средствами противодействия попыткам нанести повреждения оборудованию модулей или обездвижить модули.

Для этого модули выполняют в обтекаемом без выступов корпусе, прикрывающем оборудование и сегментообразные гусеничные движители шасси.

Новый робототехнический полицейский комплекс включает группы модулей различного назначения – быстроходные высокоманевренные оперативные модули для рассекания толпы и задержания отдельных нарушителей или блокировки подозреваемых в попытках совершения террористического акта лиц и щитоносные заградительные модули для создания разградительных стен и предотвращения прямого столкновения личного состава правоохранительных сил с участниками беспорядков.

- Главная особенность новой робототехнической системы заключается в способности выполнять заданную миссию в режиме согласованных коллективных действий автономных модулей комплекса.

Авторы проекта утверждают, что оперативные роботы могут развивать скорость до 50-60 км/час и оснащены эффективными средствами видеонаблюдения, распознавания и обездвиживания нарушителей общественного порядка или разыскиваемых лиц.

Также согласно представленным разработчиками данным, робот в высоту будет примерно по пояс взрослому мужчине.

Для комплекса предлагается полностью закрытая компоновка – участники беспорядков не смогут, по замыслу ученых, получить доступ к его механизмам и даже элементам гусеничного шасси.

Тем временем в Росгвардии сообщили, что не заказывали разработку робота для подавления беспорядков. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, такого рода продукция для ведомства не представляет интереса.

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