Как изменилась экономика Ставропольского края за восемь месяцев 2021 года

Средняя зарплата выросла на 8,4% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северо-Кавказстат обнародовал социально-экономические показатели, которых достигло Ставрополье за восемь месяцев 2021 года.

Успехи производства

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае вырос на 7,6%. Заметно увеличился объем выпуска в обрабатывающей отрасли. В регионе стали производить в 4,5 раза больше изделий из кожи, в 1,5 раза — машин, прицепов, резиновых и пластмассовых изделий, в 1,4 раза — одежды, в 1,3 раза — машин и оборудования, не включенных в другие группировки, текстильных изделий и металлургическое, на 23,8% — компьютеров, электронных и оптических изделий.

Однако производственный индекс по добыче полезных ископаемых в регионе упал почти вдвое. Это случилось в том числе из-за сокращения добычи кокса и нефти на 6,9%. Вместе с тем Ставропольский край заработал на продаже полезных ископаемых в 2,7 раза больше — 21,2 млрд рублей.

Ставрополье за восемь месяцев 2021 года продало товаров обрабатывающего производства на 294,2 млрд рублей. Это больше трех четвертых от общего объема отгруженных изделиях. Всего на промышленности регион заработал 382,9 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также вырос объем производства продукции сельского хозяйства в Ставропольском крае, составивший 211,1 млрд рублей. Согласно выводам аналитиков Северо-Кавказстата, это на 26,0% больше, чем за прошлый год. Особенно преуспели хозяйства, занимающиеся уборкой зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор в весе после доработки вырос в 1,7 раза и составил 8,9 млн тонн. Урожайность с одного гектара убранной площади увеличилась до 39,4 центнеров, что в полтора раза больше прошлогодних показателей. Вместе с тем уменьшился объем производства картофеля (на 4%), сахарной свеклы (на 10,3%) и овощей открытого грунта (на 17,1%). Эксперты уверяют, что причина тому — поздние сроки начала уборки.

Кому на Ставрополье жить хорошо

Оборот розничной торговли Ставропольского края за январь-сентябрь 2021 год увеличился на 8% и составил 429,3 млрд рублей. Всего на пищевые продукты ставропольцами потрачено 202,2 млрд рублей, на непродовольственные товары — 227,1 млрд рублей. Реализация выросла на 5,7% и 10,1%. Оборот рынка общественного питания составил 25,1 млрд рублей, и это на 18,9% больше, чем в соответствующий период 2020 года.

Согласно статистике, средняя оплата труда выросла на 8,4% и составила 35,6 тысяч рублей. Реальный размер зарплаты вырос на 1,9%.

Больше всех зарабатывают работники из финансовой и страховой сфер, добытчики полезных ископаемых и сотрудники из области информации и связи. Их зарплата в среднем варьируется от 46 до 56 тысяч рублей. Меньше всего получают занимающиеся административной деятельностью и деятельностью в сфере ЖКХ и водоснабжения. Оплата такого труда, согласно средним значениям статистики, не превышает 30 тысяч рублей.

Среднюю по ставропольским меркам зарплату получают аграрии (33,1 тысяч рублей) автомеханики (33,3 тысяч), строители (33,4 тысяч), медики (33,7 тысяч), а также специалисты, задействованные в обрабатывающем производстве (37 тысяч) и оптовой торговле (38 тысяч).