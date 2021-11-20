Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 20 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

На Ставрополье количество «ковидных» коек доведено до 5157. На данный момент из них свободны 14,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 20 ноября 2021 года.

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 520 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Число зараженных в регионе достигло 107189.

«КП-Ставрополь» приводит новую информацию по специализорованному коечному фонду для помощи пациентам с коронавирусом.

По словам губернатора края, количество «ковидных» коек доведено до 5157. На данный момент из них свободны 14,4%.

- «Запас прочности» сформирован достаточный. Как минимум, на ближайшее время мы уверены, что сможем помочь всем нуждающимся в госпитализации пациентам. Тем не менее, нагрузка на систему здравоохранения и ставропольских врачей очень большая, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что переломить ситуацию поможет только хорошая динамика вакцинации и достижение коллективного иммунитета, которое станет ее итогом.

Так, за сутки первый компонент вакцины получили 4595 человек. За второй компонент вакцины получило 1987 человек.

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