12-летняя футболистка из Дагестана заключила контракт с академией клуба «Манчестер Сити»

Тренеры академии прочат девочке блестящие перспективы в спорте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12-летняя Самира Шихшабекова, чья семья родом из Буйнакского района Дагестана, заключила контракт с футбольной академией известного клуба «Манчестер Сити». Это событие – настоящий прорыв для российских спортсменов.

Дело в том, что после подписания контракта, юная Самира стала первой в истории россиянкой в «Манчестере Сити» за все время существования клуба. Любовь к спорту девочке привил папа, который сам с детства занимается смешанными единоборствами. Так, несколько лет назад юная Самира влюбилась в футбол.

А началось все после того, как она стала посещать тренировки младшего брата. Он также воспитывается в этой академии. Семья девочки поддержала ее. Сейчас Самира живет в Великобритании и играет на позиции форварда.

Как признаются родители, тренеры академии пророчат девочке блестящие перспективы в спорте.

- Когда я наблюдала за тем, как тренируется мой брат, появилось сильное желание тоже заниматься футболом. Я тогда поставила для себя высокие цели, одной из которых было попасть в одну из лучших футбольных академий в мире «Манчестер Сити». Три года старательных тренировок, и я на днях смогла получить свой первый юношеский контракт за основной состав в позиции нападающей Юношеской Женской «Сборной Манчечтера Сити», - радостно рассказывает юная футболистка.

Правда, признается, что в академии очень высокая конкуренция, поэтому ей приходится тренироваться упорнее, чтобы плотно держать свою позицию в академии. В спортивной семье Самиры воспитывается также младшая сестра Динара, которая также занимается футболом. В свои 10 лет она уже чемпионка по набиванию мяча, с результатом 850 раз.

КСТАТИ, О ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ В ДАГЕСТАНЕ

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 10 лет назад капитан команды дагестанского футбольного клуба Эльмира Ибрагимова устроила «настоящую революцию» в сознании народов Северного Кавказа. По ее словам, они собрала своих спортивных подруг, нашла тренера, который сначала скептично относился к идеи женского футбола на Северном Кавказе.

Будучи старшеклассницей, она наткнулась на финал лиги чемпионов в Москве. В тот вечер играли «Манчестер» — «Челси». Девушка сначала сидя перед телевизором лениво просмотрела первый тайм, второй. И уже к концу матча поняла, что окончательно влюбилась в футбол.

- Стала просить отца и одноклассников, чтобы они научили меня играть в него. В моем родном Каспийске не было женской футбольной команды, я поехала искать ее в дагестанскую столицу. Там ее тоже не нашла, решила, что создам ее сама, - рассказывает Эльмира в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

По ее словам, они собрала своих спортивных подруг, нашла тренера, который сначала скептично относился к идеи женского футбола на Северном Кавказе.

Сегодня в футбольной команде играют девушки и в платочках, и в хиджабах, покрытые. Они не нарушают нормы шариата. Есть среди спортсменок и те, кто недавно вышел замуж, стала мамой. Но они все равно остаются преданы любимому делу.

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