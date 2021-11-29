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Происшествия29 ноября 2021 14:22

Убийца кубанского атамана пропагандировал нацизм, снимая одежду перед зэками

Олега Темченко сдали сокамерники из Георгиевска
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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На теле заключенного нашли запрещенные татуировки

На теле заключенного нашли запрещенные татуировки

Фото: Борис КОКУРИН

В георгиевскую колонию 45-летний Олег Темченко попал в 2014 году. Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда вынесла вердикт, по которому его считали виновным в убийстве станичного атамана Сергея Осьминина.

Трагедия в станице Мингрельской случилась в ночь на 8 марта 2013 года. Темченко принял на грудь и устроил пьяный дебош. Мужчина явился к дому знакомой с ружьем наперевес и пытался проникнуть вовнутрь, но дверь была заперта. На шум открыл несовершеннолетний сын женщины, после чего Темченко взял мальчика в заложники.

На место прибыли участковый и казачий атаман с дружинниками. Увидев четырех человек, мужчина начал без разбора палить по сторонам. Одна из пуль попала в голову станичного атамана Сергея Осьминина, который умер на месте. Еще одним выстрелом Темченко ранил дружинника. Затем он пытался скрыться с места, но его быстро поймали. Его обвиняли в убийстве, суд признал его вину и приговорил к 20 годам строгого режима. Осужденного определили в Георгиевскую колонию, где и обнаружили странные татуировки на его теле.

Сергей Осьминин

Сергей Осьминин

- Установлено, что у осужденного в области правой части груди нанесен перманентный рисунок (татуировка) в виде орла, держащего в лапах венок в середине которого размещен крест, равных лучей, загнутых под прямым углом в направлении по ходу часовой стрелки. Данный рисунок представляет собой символ свастики - символ нацизма и гитлеровской Германии, и в современной западной и Российской культуре устойчиво ассоциируется именно с гитлеровским режимом и национал-социалистической идеологией Третьего рейха, - следует из постановления суда.

Татуировку увидел прокурор по надзору за соблюдением законов в ИК, который возбудил административное производство по статье "Публичная демонстрация нацистской символики". Против осужденного дали показания два его сокамерника, подтвердившие, что Темченко много раз снимал при них майку и таким образом демонстрировал запрещенные знаки.

- Прокурору мужчина пояснил, что набил татуировку еще 1997 году. Значения ее не понимал, просто понравился орел, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Георгиевский районный суд признал Темченко виновным и назначил ему штраф в тысячу рублей.

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