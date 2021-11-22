На Ставрополье 22 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день более трех тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины Фото: Ксения Высотина

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 534 человек. Число зараженных достигло 108780. За сутки скончалось 35 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил 22 ноября губернатор Ставрополья.

Всего за весь период пандемии жертвами инфекции стало 4922. За вчерашний день более трех тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины. А в целом за все время - уже более 990 тысяч жителей края.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего заболевших коронавирусом. Антилидером стал краевой центр. В Ставрополе за сутки заболело 96 человек.

В Георгиевском округе – 48, в Буденновском – 31, в Кисловодске – 28, в Минераловодском и Петровском округах по 27 человек в каждом. В Советском округе – 25, в Кировском округе – 22, в Благодарненском – 20, в Железноводске 20, в Ипатовском, Курском, Труновском по 19 в каждом.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Красногвардейский район, Новоселицкий район, Степновский район, Предгорный, Ессентуки и город Лермонтов.

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