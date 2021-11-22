В больнице Ессентуков объяснили отказ принять трехмесячного ребенка с температурой

Мать маленькой девочки утверждала, что их выгнали из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях жительница Ессентуков пожаловалась в сети на местных медиков. По словам матери, трехмесячной малышке с высокой температурой отказали в госпитализации. Женщина утверждала, что у малышки была температура 39 градусов, а также был нарушен стул.

— Нас с дочкой просто выгнали из приемного покоя. Медики даже не осмотрели мою малышку и не оказали ей никакой помощи, — возмущалась женщина.

Мать назвала также причину отказа медиков:

— Сказали, что у нас нет направления на госпитализацию и то, что у меня тоже есть высокая температура, — объяснила горожанка.

Громкий инцидент прокомментировали в ессентукской городской детской больнице. Там рассказали, что 17 ноября 2021 года женщина вызвала на дом врача из участковой поликлиники с жалобами на высокую температуру (38,3 С) у младенца.

Врачи всегда приходят в первую очередь к такой категории пациентов. Домой к малышке приехал дежурный врач поликлиники.

— Врач осмотрел пациента, поставил диагноз, назначил лечение и дополнительные обследования, среди которых ПЦР-тест на коронавирус. А на следующий день, специалисты взяли мазок из носа и ротоглотки на ПЦР исследование и доставили в лабораторию Кисловодской городской больницы для анализа.

19 ноября мать малышки обратилась в приемный покой стационарного отделения Ессентукской городской детской больницы.

— Показаний для госпитализации у трехмесячного ребенка не было. При этом у самой матери наблюдалась повышенная температура. На момент обращения в больницу результат анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию у малыша еще не был готов. Поэтому помещение их в стационарное отделение могло быть чревато заражением коронавирусом для детей уже находящихся на лечении в больнице, — объяснили в администрации больницы.

Врач приемного отделения стационара направила маму для получения амбулаторного консультирования в поликлинику. Но горожанка негативно отреагировала на эту просьбу. Тем не менее, она пошла в поликлинику.

Там малышку осмотрел участковый педиатр, скорректировал лечение. Госпитализация ребенку не требовалась. Кроме того, по слова матери, подъем температуры у малышки последний раз отмечался 17 ноября.

— Уже 20 ноября дежурный педиатр повторно осмотрел девочку на дому. Отмечается выраженная положительная динамика состояния малышки, — прокомментировали в городской детской больнице Ессентуков.

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