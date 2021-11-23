Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 23 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в крае остается непростой Фото: Олег УКЛАДОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 23 ноября 2021 года.

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 530 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Число зараженных в регионе достигло 109310. За вчерашний день победить болезнь смогли 164 человек.

Жертвами коронавируса за сутки стали 34 пациента. За весь период пандемии на Ставрополье скончалось 4956. Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в крае остается непростой.

В регионе продолжается бесплатная вакцинация. Более трех тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины за сутки.

Владимир Владимиров 22 ноября заявил, что на Ставрополье поступили 36 тысяч доз востребованного «Спутник Лайт». Сейчас их распределяют по медицинским пунктам.

Запасы «Спутника-V» составляют почти 290 тысяч доз первого компонента и свыше 270 тысяч – второго. На очереди - новые партии.

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