10515 человек получили первый компонент вакцины в регионе Фото: Ксения Высотина

Коронавирус в Ставропольском крае по районам сегодня, 24 ноября 2021 года - Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные.

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 527 человек. Число зараженных в крае достигло 109837. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 38 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 4994. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил Владимир Владимиров.

10515 человек получили первый компонент вакцины в регионе. 7213 – получили второй компонент вакцины.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером снова стал краевой центр. В Ставрополе за сутки заболело 99 человек. А за весь период пандемии – 21388.

В Георгиевском округе заразилось 77 человек, в Петровском округе – 44, в Советском округе, в городе Ессентуки по 29 заболевших в каждом, в Ипатовском округе – 28.

Есть районы, где за вчерашний день не зафиксировано ни одного случая заражения: Александровский район, Андроповский, Благодарненский район, Грачевский район, Изобильненский городской округ, Новоселицкий район, Минераловодской округ, Степновский, Труновский, Туркменский районы и город Лермонтов. Кстати, в этом городе меньше всего зараженных. За весь период пандемии число заболевших достигло 6 человек.

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