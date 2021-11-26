Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 26 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 26 ноября 2021 года.

На Ставрополье ежедневно умирает от коронавирусной инфекции более 30 человек.

Так, за вчерашний день скончалось 39 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края. За сутки диагноз подтвердился у 525 жителей региона. Число зараженных за весь период пандемии достигло 110362.

- Чтобы устранить исходящие от вируса угрозы и победить пандемию, необходимо достичь коллективного иммунитета, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Больше всего зараженных коронавирусом в Ставрополе. Так, за вчерашний день там диагноз выявили у 160 человек. Краевой центр уже больше года становится антилидером в этом списке. Меньше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в городе Лермонтова. Там за весь период пандемии заболело 6 человек.