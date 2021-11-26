На Ставрополье 26 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Краевая столица вновь лидирует по числу заболевших с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус в Ставропольском крае по районам сегодня, 26 ноября 2021 года - Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные.

За сутки в регионе от коронавируса скончалось 37 человек. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава края. Число умерших на Ставрополье достигло 5070. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 526 человек. Число зараженных в крае достигло 110888. Победить болезнь в регионе за сутки смогли 424 человека. Число выздоровевших в крае достигло 84459.

Краевая столица вновь лидирует по числу заболевших с коронавирусом. За сутки в Ставрополе заболело 102 человека. А за весь период пандемии – 21650. В Георгиевском округе заразилось 42 человека, в Нефтекумском округе – 39, в Буденновском районе – 38, в Советском – 35, в Пятигорске – 27, в Кисловодске 26, в Петровском городском округе – 26.

Есть районы, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения: город Лермонтов, Труновский район, Левокумский район, Грачевский район, Арзгирский район.

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