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Общество26 ноября 2021 22:00

Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 27 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 27 ноября 2021 года
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5070

Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5070

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 27 ноября 2021 года.

На Ставрополье динамика распространения заболевания серьезно не меняется. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края.

Есть смертельные случаи, связанные с коронавирусом. За сутки скончалось 47 пациентов. Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5070.

Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день диагноз подтвердился у 526 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 110888.

- Пандемию поможет остановить вакцинация. Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 на Ставрополье сделали 1 миллион 23 тысячи человек, из них – более 9 тысяч за вчерашний день. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Важная тенденция: тяжелых случаев, требующих госпитализации, в последние дни фиксируется меньше.

- Это позволяет снижать общее количество «ковидных» коек. На данный момент в состоянии готовности 4756 мест. При этом свободны из них почти четверть, - отметил губернатор края.

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