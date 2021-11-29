На Ставрополье 29 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки от коронавируса скончалось 39 пациентов
Фото: Ольга МАРТЫНОВА
На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 480 человек. Число зараженных в крае достигло 112385. За сутки от коронавируса скончалось 39 пациентов. Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5179. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор края.
Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже 1 миллион 37 тысяч жителей Ставрополья, - сообщил глава региона.
Губернатор добавил, что полностью завершили иммунизацию, получив второй компонент - 861 тысяча человек.
«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Лидером в этом антирейтинге вновь оказался краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки заболело 90 человек. В Георгиевском городском округе и в Железноводске за сутки диагноз обнаружили у 44 жителей в каждом районе. Кстати, в роддоме Железноводска зафиксирован первый случай COVID-19 у новорожденного.
В Невинномысске заболело 35 человек, в Минераловодском округе – 27, в Благодарненском – 23, в Апанасенковском – 17.
Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая коронавируса: Александровский район, Грачевский, Нефтекумский, Новоселицкий, Петровский, Туркменский, города Пятигорск и Лермонтов.
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