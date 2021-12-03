QR-коды в Ставропольском крае с декабря 2021: где нужны и сколько будут действовать

Введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте обсудят 14 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поменяется ли что-то в системе QR-кодов в Ставропольском крае с декабря 2021 года, где их будут требовать? Нужны ли цифровые пропуски в общественном транспорте? Как долго действует сертификат о вакцинации? «КП-Ставрополь» дает ответы на эти актуальные вопросы.

Напомним, в середине ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов на территории Российской Федерации. Первый из них касается предъявления QR-кодов в общественных местах, второй - на отдельных видах транспорта. Документы были направлены в регионы для обсуждения. Решения властям на местах неоходимо озвучить до 14 декабря.

Дума Ставрополья уже одобрила предлагаемые поправки. Несмотря на то, что эпидситуация в крае стала выравниваться - наблюдается снижение количества заболевших, показатели смертности в последние дни не обновляют антирекорды, количество вакцинированных стабильно растет - о смягчении (а уж тем более о снятии) ряда ограничений речи не идет. Поэтому введенные еще весной прошлого года QR-коды в Ставропольском крае для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продолжают действовать. На данный момент они нужны при посещении:

- заведений общественного питания;

- театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов и салонов красоты.

Что касается широко обсуждаемого введения QR-кодов на общественном транспорте, то упоминаний об этом в предложенном правительством РФ документе нет - говорится только про поезда и самолеты, осуществляющие междугородние и международные перевозки. Однако некоторые регионы самостоятельно приняли решение о допуске в общественный транспорт только по QR-коду. Показываем, что из этого вышло.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Проще всего сделать это через сайт Госуслуг (вкладка «Сведения об иммунизации COVID-19», там же появится код для переболевших коронавирусом, если данный факт подтвержден врачом).

Зарегистрироваться на Госуслугах можно в любом ближайшем МФЦ. Там же, кстати, можно получить заветный цифровой пропуск. Для этого нужно предоставить данные паспорта, полиса образца ОМС и СНИЛС, после чего сотрудники МФЦ распечатают бумажный QR-код. Запросить бумажный сертификат о вакцинации можно в той же поликлинике, где вы прививались.

Срок действия QR-кодов в Ставропольском крае с декабря 2021 года следующий:

- после вакцинации - 1 год;

- после перенесенной болезни - 1 год (ранее - полгода. Но теперь в Минздраве РФ сообщили, что новые сертификаты будут оформляться на 12 месяцев, а для полученных ранее идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления);

- после отрицательного ПЦР-теста - 48 часов (ранее - 72 часа, но из-за особенностей нового штамма «омикрон» Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-тестов).