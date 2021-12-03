Ограничения в Ставропольском крае в декабре 2021 года: что закрыто и что будет работать

Коронавирусные ограничения в Ставропольском крае не сняли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемиологическая обстановка в крае по-прежнему остается нестабильной, а значит ограничения в Ставрополе в декабре 2021 года продолжают действовать. 22 ноября на краевом заседании координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции глава региона заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается непростой, но положительная тенденция есть.

Но в крае по-прежнему призывают граждан придерживаться масочно-перчаточного режима и проходить обязательную вакцинацию.

«КП-Ставрополь» напоминает об основных установленных ранее ограничениях, которые действуют на территории края и административного центра:

- Вход в заведения общепита - только по QR-коду,

- Посещение ТЦ, лицами не достигшими возраста - 14 лет, без сопровождения взрослых - недопустимы,

- Детские игровые комнаты и детские развлекательные центры - закрыты,

- Кинобары, а также фудкорты открыты только для заказов навынос,

- Дети заселяются в организации отдыха детей только с ПЦР-тестом,

- Обязательный масочный режим в общественном транспорте,

- Обращение граждан в МЦФ только по предварительной записи,

- Личный прием граждан в Министерстве труда и соцзащиты, а также в муниципальных и городских округах Ставропольского края временно приостановлен,

- Обязательное измерение температуры пассажиров на транспортных узлах,

- Режим самоизоляции для граждан, прибывших на территорию РФ должен соблюдаться до получения отрицательного ПЦР-теста. После въезда на территорию РФ ПЦР-тест сдается повторно через пять дней,

- Работники организации всех форм собственности могут быть переведены на дистанционную работу в количестве 30% от общего числа людей, работающих на предприятии,

- Для лиц старше 60 лет, студентов, работников медицинских, образовательных, организаций введена обязательная вакцинация. Также обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники государственной, муниципальной службы, службы госконтроля, МФЦ, сотрудники транспортной службы, перевозчики.

Пока это все ограничения в Ставропольском крае в декабре 2021 года. Но с учетом эпидемиологической обстановки они могут быть расширены или сокращены. Данные решения принимаются на краевых заседаниях координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Ставрополь» писала о том, что показатель внебольничных пневмоний снизился в конце ноября на 24,8%, и, в целом, в регионе наметились позитивные сдвиги в формировании коллективного иммунитета.