Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 30 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

Антилидером по числу зараженных в регионе остается краевой центр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 30 ноября 2021 года.

На Ставрополье показатели заболеваемости ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. За вчерашний день от коронавируса скончалось 39 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в крае достигло 5179. За сутки диагноз подтвердился еще у 480 жителей Ставрополья.

Победить болезнь за сутки смогли 210 человек. Антилидером по числу зараженных в регионе остается краевой центр. Как отметил Владимир Владимиров, главной задачей остается скорейшее достижение коллективного иммунитета против коронавируса.

- Прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали уже 1 миллион 37 тысяч жителей Ставрополья. Полностью завершили иммунизацию, получив второй компонент - 861 тысяча человек. Берегите себя! Будьте здоровы! – обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что члены думы Ставрополья поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в регионах России. Ведомство направило заключение в федеральные структуры, присоединившись к инициативе.

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