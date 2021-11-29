Гранаты, взрыватели и АК-47: что нашли у ликвидированных в лесах КЧР боевиков

В операции мирные жители и сотрудники правоохранительных органов не пострадали Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 ноября в Карачаево-Черкесии силовики застали двух боевиков за подготовкой теракта. Мужчины пытались скрыться в лесу, но их вовремя настигли. Сотрудники правоохранительных органов предлагали им сдаться - те ответили огнем. Оба боевика были ликвидированы, из числа мирных жителей и силовиков никто не пострадал.

Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что операция против боевиков началась в семь утра, когда руководитель оперативного штаба дал спецсигнал. К девяти часам на территории Карачаевского района ввели режим КТО и через два часа, после сообщения о ликвидации, его сняли.

В машине убитых правоохранительные органы изъяли три предмета, похожих на взрыватели, два предмета, похожих на ручные гранаты РГД–5, и один предмет, похожий на гранату Ф-1. Кроме того, у боевиков нашли ружье и автомат Калашникова, к которым прилагались 33 и 54 патрона соответственно.

- По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное хранение оружия", - сообщил источник "КП-Ставрополь".

Личности боевиков установлены. Ими оказались жители Карачаевского района 27 и 28 лет. Один из них был судим за порчу леса и за то, что повторно управлял машиной пьяным.