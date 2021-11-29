Бывшему мэру Пятигорска не смогли вынести приговор 29 ноября

Лев Травнев руководил городом-курортом 11 лет. Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу Ленинский суд Ставрополя должен был вынести сегодня, 29 ноября 2021 года. Но этого не произошло.

Как писала «КП-Ставрополь» ранее, рассмотрение дела о превышении должностных полномочий началось в конце апреля, спустя год после задержания Травнева.

По данным следствия, теперь уже бывший глава Пятигорска незаконно распоряжался муниципальными землями. В частности, в 2013 году на выданном горадминистрацией участке в 2013 году появился автосалон, хотя данная земля относилась к зоне горно-санитарной охраны. Ущерб экологии оценили более чем в 400 тысяч рублей.

Всего Травневу инкриминируют четыре эпизода преступлений. По одному из них уже истек срок давности. По другим бывшему градоначальнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Ожидалось, что процесс над экс-главой Пятигорска завершится 29 ноября. Но суд после четырех часов зачитывания решения отложил вынесение приговора на 30-е число. Причина банальная - закончился рабочий день.

СПРАВКА «КП»

Лев Травнев руководил Пятигорском с октября 2006 по октябрь 2017 года. Через несколько месяцев он нашел новое место работы, и не хуже прежнего - стал постоянным представителем губернатора Ставропольского края на КМВ. 17 апреля 2020 года Травнев вновь занял пост главы Пятигорска (с приставкой и.о.). Но уже 22 апреля покинул должность «по состоянию здоровья».

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