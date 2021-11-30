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Общество30 ноября 2021 6:55

Сколько дали Льву Травневу: прямая трансляция из зала суда

«КП» следит, сколько дали Льву Травневу, бывшему мэру Пятигорска
Евгений КВИТКО
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Лев Травнев. Фото: пресс-служба главы Пятигорска

Лев Травнев. Фото: пресс-служба главы Пятигорска

30 ноября 2021 года Ленинский суд Ставрополя огласит приговор экс-главе Пятигорска. Льву Травневу грозит 7 лет тюремного заключения, именно на таком сроке настаивает сторона обвинения. Бывшего градоначальника судят за превышение должностных полномочий. «КП-Северный Кавказ» ведет прямую трансляцию из зала суда.

Напомним, Травнев выдавал муниципальные земли в обход закона и получал за это деньги. Например, от отдал участок в охраняемой горной местности для строительство автосалона.

Бывшего мэра задержали в апреле 2020 года, когда он только вернулся на пост главы Пятигорска. Расследование было завершено в феврале 2021 года. Рассмотрение дела идет с апреля и откладывалось 25 раз.

Приговор должен был быть оглашен вчера. Чтение документов заняло четыре часа, после чего был объявлен технический перерыв - закончился рабочий день.

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