На Ставрополье 30 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки коронавирусом заболело 166 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 475 человек. Число зараженных в крае достигло 112860. За вчерашний день от коронавируса скончалось 37 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 5216. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор региона.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в регионе стал краевой центр. Там заболело 166 человек. А за весь период пандемии число зараженных в Ставрополе достигло 22152.

В Георгиевском округе за вчерашний день диагноз подтвердился у 47 человек. Число зараженных за весь период пандемии в округе достигло 6994.

В Буденновском округе заболело 42 человека, в Новоалександровском округе и в Ессентуках по 19 в каждом. В Ипатовском округе и Кировском округе по 16 зараженных.

Есть территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания: Александровский район, Андроповский район, Апанасенковский район, Благодарненский, Красногвардейский, Петровский округ, Степновский район, города Железноводск и Лермонтов.