Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 1 декабря 2021 года: есть риск встречи с новым штаммом «омикрон»

Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 1 декабря 2021 года.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

По словам губернатора, благодаря активной вакцинации и нерабочим дням в первой декаде ноября, сейчас положение немного улучшилось.

Число выявленных случаев коронавируса постепенно снижается. За сутки в крае диагноз подтвердился у 475 человек. Число зараженных на Ставрополье достигло 112860.

За сутки от коронавируса скончалось 37 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор на своей странице в Инстаграм.

- Одним из ключевых вопросов для нас остается обеспечение медицинским кислородом всех 43-х ставропольских COVID-госпиталей и формирование его запаса на предстоящие зимние каникулы. Есть риск встречи с новым штаммом «омикрон». Поэтому особенно важно сохранять повышенную готовность всей региональной системы здравоохранения. Включая запасы лекарств, резерв коек, кислородных газификаторов, - отметил губернатор.

Владимир Владимиров также поручил проработать возможность организации новогодних торжеств в детских садах и школах Ставрополья.

Проверки качества выполнения противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях края будут продолжены.

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