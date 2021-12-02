Адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Ставропольском крае на декабрь 2021: официальный список от Министерства здравоохранения края

Основные и дополнительные пункты вакцинации в Ставропольском крае в декабре 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адреса пунктов вакцинации в Ставропольском крае на декабрь 2021 существенно не изменились. В крае по-прежнему прививают в краевых больницах и поликлиниках, а также в торговых центрах, в некоторых крупных университетах и даже в цирках. Всего в Ставропольском крае открыты 145 стационарных пунктов вакцинации, а также 10 круглосуточных пунктов для вакцинации граждан в декабре 2021 года.

Напомним, что на основании постановления главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18 октября 2021 №231-П в регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан:

- лица старше 60 лет;

- сотрудники правоохранительных органов;

- сотрудники органов государственного и муниципального управления;

- работники образовательных и медицинских организаций;

- сотрудники ЖКХ, общепита, торговой, транспортной отрасли, работников сферы бытовых услуг;

- студенты вузов и средних профессиональных образовательных организаций - от 18 лет.

Более подробный список смотрите по ссылке.

От вакцинации освобождаются:

- переболевшие COVID-19 менее 6 месяцев назад,

- люди, имеющие противопоказания для вакцинации. Решение о получение медотвода принимает лечащий врач.

Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе Роспотребнадзора, сотрудники предприятий, не прошедшую обязательную вакцинацию, будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим до 20 декабря 2021 года.

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Поставить прививку в Ставрополе можно в 8 поликлиниках города, адреса вакцинации:

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника №1» - ул. Ломоносова, 5

ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» - Старомарьевское шоссе, 3

ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» - ул. Мира, 165

ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» - пр-т Юности, д. 42

ГБУЗ СК «СККМПЦ» - квартал 530, ул. Тюльпановая ул., дом № 12/2

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 5» - ул. Воронежская, д. 14 корп. А

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» - ул. Тухачевского, д. 17

Городская клиническая консультативно-диагностическая поликлиника - ул. Серова, 281-а.

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Основные пункты вакцинации, в скобках дополнительные пункты.

ГБУЗ СК «Александровская РБ» (село Александровское - круглосуточный пункт вакцинации; села Калиновское и Круглолесское);

ГБУЗ СК «Андроповская РБ» (село Курсавка - круглосуточный пункт вацинации; села Водораздел, Воровсколесское, Казинка, Крымгиреевское, Солуно-Дмитриевское, Янкуль и Нижний Янкуль).

ГБУЗ СК «Апанасенковская РБ»

ГБУЗ СК «Арзгирская РБ» - стационар (села Арзгир, Каменная Балка, Новоромановское, Петропаловское, Родниковское, Серафимовское, Садовое, поселок Чограйский)

ГБУЗ СК «Благодарненская РБ» (села Александрия, Бурлацкое)

ГБУЗ СК «КЦ СВМП №1», Буденновский округ (села Архангельское, Архиповское, Новая Жизнь, Прасковея, Преображенское, Покойное, Стародубское, поселки Виноградный, Искра, Катасон, Красный, Орловка, Терек, Терский, Томузловское, поселки Виноградный, Доброжеланный, Катасон)

Дополнительный пунт в Буденновске - Городская поликлиника, мкр 7, пр-т Энтузиастов, 14в

ГБУЗ СК «Георгиевская РБ» (станица Александрийская, Незлобная, село Краснокумское)

ГБУЗ СК «Грачевская РБ»

ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» (поселки Солнечнодольск, Рыздвяный)

ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»

ГБУЗ СК «Кировская РБ» (станицы Зольская, Марьинская, Советская)

ГБУЗ СК «Кочубеевская РБ» (села Ивановское, Казьминское, Кочубеевское)

ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ» (села Дмитриевское, Ладовская Балка, Новомихайловское, Покровское, Преградное, Привольное, Родыки, поселки Коммунар, Медвеженский, Штурм, хутор Средний)

Мобильные прививочные пункты в селе Красногвардейском: ТЦ «Универмаг», МФЦ

ГБУЗ СК «Курская РБ» - приемное отделение, круглосуточный пункт вакцинации (села Ростовановское, Русское, Серноводское, Стодеревская, Эдиссия, станица Галюгаевская, Стодеревская)

ГБУЗ СК «Левокумская РБ» - районная больница, приемный покой (села Величаевское, Правокумское, Урожайное)

ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» (станица Нагутская, село Прикумское, поселок Анджиевский)

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ» (села Ачикулак, Каясула, поселок Затеречный, аул Тукуй-Мектеб)

ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ» (станцицы Григорополисская, Кармалиновская, Расшеватская, поселки Горьковский, Красная Зоря, Радуга, Темижбекский, село Раздольное)

ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ» - районная больница, круглосуточный пункт вакцинации (село Чернолесское)

ГБУЗ СК «Петровская РБ» (села Благодатное, Гофицкое)

ГБУЗ СК «Предгорная РБ» (села Винсады, Юца, станицы Суворовская, Бекешевская, Боргустанская, поселок Пятигорский)

ГБУЗ СК «Советская РБ»

ГБУЗ СК «Труновская РБ» (село Безопасное - врачебная амбулатория, Труновское)

ГБУЗ СК «Туркменская РБ» - круглосуточный пункт вакцинации

ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»

ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» - 3 пункта

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (приемный покой - круглосуточный; ГП №1; ГП №2 и стационар в Иноземцево, ФАП в поселке Капельница)

Невинномысск

ГБУЗ СК «Городская больница» Невинномысска - 4 пункта, круглосуточный на ул. Гагарина, 57.

Кисловодск

ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница»

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» Кисловодска

Пятигорск

ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника №1»

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3», поселок Горячеводский

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница №2».

С полным списком дополнительных пунктов вакцинации в Ставропольском крае в декабре 2021 года, можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Ставропольского края в разделе «Список стационарных привиочных пунктов по COVID-19».

ВАЖНО!

Помимо основных стационарных прививочных пунктов, в крае действуют мобильные пункты для вакцинации COVID-19, и автотранспорт, которые осуществляет перевозку горожан на сельских территориях края.

Автотранспортом можно воспользоваться людям старше 65 лет для того, чтобы добраться до ближайшего пункта вакцинации. Этим сервисом можно воспользоваться абсолютно бесплатно.