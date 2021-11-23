Коронавирус в Ставропольском крае по районам сегодня, 23 ноября 2021 года

За сутки в Ставрополе коронавирусом заболело 99 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки жертвами болезни стали 34 человека. Всего за весь период пандемии на Ставрополье скончалось 4956 человек. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор края.

На Ставрополье также продолжает расти число зараженных. За вачерашний день диагноз подтвердился у 530 человек.

За весь период пандемии заболело 109310. По словам Владимира Владимирова, чтобы остановить вирус, необходимо достичь коллективного иммунитета. На Ставрополье продолжается прививочная кампания против COVID-19.

Так, вчера почти 2,3 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего за все время – уже более 993 тысяч человек.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером снова стал краевой центр. За сутки там диагноз подтвердился у 99 человек. А за весь период пандемии заболело 21289.

В Георгиевском округе заразилось 49 человек, в Труновском районе – 42, в Кировском городском округе – 41, в Советском округе – 39, в Буденновском -37, в Железноводске -37, в Невинномысске – 25.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Александровский район, Нефтекумский, Новоселицкий, Минераловодский городской округ, Предгорный район, Туркменский, Шпаковский, Ессентуки, город Лермонтов.