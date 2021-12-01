Замминистра Уваров попал под следствие за пересадку деревьев в Кисловодске

Противоправные действия были совершены в конце 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство проводило проверку исполнения природоохранного законодательства при реконструкции и модернизации Кисловодской городской больницы. В итоге сотрудники прокуратуры выявили нарушения.

- Заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края, зная о невозможности пересадки зеленых насаждений, заключил с подрядной организацией дополнительное соглашение, исполнение которого повлекло гибель 2 622 деревьев различных пород, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ущерб от действий замминистра оценен в 31 млн рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в СУ СКР по Ставропольскому краю, которое рассмотрело их и возбудило уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий". Ход расследования на контроле в прокуратуре Ставропольского края.

- В настоящее время следователем СКР проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - прокомментировали уголовное дело в пресс-службе СУ СКР по СК.

Информированный источник "КП-Ставрополь" сообщил, что речь идет о Андрее Уварове. С недавнего времени он не работает в министерстве. По словам собеседника издания, преступление, инкриминируемое Уварову, было совершено в конце 2020 года. Согласно последней информации, чиновник - заместитель главы администрации Ставрополя, руководитель комитета градостроительства администрации города.