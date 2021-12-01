На Ставрополье 1 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки на Ставрополье около 8 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 470 человек. Число заражанных в крае достигло 113330. За вчерашний день жертвами болезни стали 35 пациентов. Число умерших в регионе за весь период пандемии достигло 5251. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

- «Замедлять» пандемию помогает вакцинация, - считает Владимир Владимиров.

За сутки на Ставрополье около 8 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины. Всего ее получили уже больше 1 миллиона 46 тысяч наших земляков.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Лидером в этом топе оказался краевой центр. Так, за сутки в Ставрополе диагноз подтвердился у 102 человек. Число зараженных в городе достигло 22254.

В Петровском округе за вчерашний день заболело 43 жителя, в Невинномысске – 37, в Левокумском районе – 33, в Кисловодске – 24, в Буденновском районе – 23, в Георгиевском – 21.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекции: города Железноводск и Лермонтов.

Тем временем за вчерашний день первый компонент вакцины получили 1046052 человека. Второй компонент вакцины получили 867609 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 1 декабря 2021 года: есть риск встречи с новым штаммом «омикрон»

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 1 декабря 2021 года (Подробнее)