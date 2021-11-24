Инфляция на Ставрополье: что подорожало, а что подешевело

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе ускорилась с 9,58% в сентябре до 10,34% в октябре. Эта цифра выше показателя по России в целом — 8,13% Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и услуги. На Ставрополье за последнее полугодие 2021-го показатель стабильно растет: +7,6% в августе; +8,2% в сентябре; +9% в октябре*. Эксперты подсчитали, что годовая инфляция в крае в прошлом месяце ускорились до 9,09% с 8,22% в сентябре и остается выше инфляции в целом по России (8,13%).

*В процентах к соответствующему месяцу предыдущего года.

Особенно ставропольцы ощутили подорожание плодоовощной продукции. В октябре прирост цен на нее превысил 53% (в сравнении с ее стоимостью в то же время в прошлом году). «Комсомолка» узнала, почему в регионе бешено растут цены, и в каких областях наоборот отмечается понижение инфляции.

По данным Росстата и расчетам Банка России, на Ставрополье годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре повысился до 15,95% с 13,23% в сентябре. Аналитики указывают, что подорожание огурцов и помидоров произошло из-за снижения урожая. А картофеля первого сорта - по причине неблагоприятных погодных условий в период посадки. Цена на куриное мясо растет из-за высокого спроса в совокупности с увеличением издержек птицефабрик (удорожание кормов, витаминов и племенного материала).

- Кроме того, вспышки АЧС и птичьего гриппа в ряде регионов-поставщиков ограничили предложение свинины и куриных яиц на внутреннем рынке, что повлияло на ускорение темпов прироста цен на них в годовом выражении, - добавляют специалисты.

При этом рост валового сбора сахарной свеклы и семян подсолнечника позволили увеличить в регионе производство сахара и подсолнечного масла. Поэтому здесь напротив отмечается понижение инфляции.

Годовой темп роста цен на электронику, бытовую технику, одежду, обувь и трикотажные изделия в октябре незначительно снизился до 8,14% с 8,20% в сентябре. Причиной этому аналитики назвали «исчерпание отложенного спроса». Отмечается снижение прироста цен на жилищные услуги. В регионе уменьшился приток трудовых мигрантов, что привело к сокращению спроса на съемное жилье, а этим - к падению стоимости аренды.

А вот автомобили - отечественные и иностранные, в цене выросли из-за увеличения издержек, дефицита запчастей и электрокомпонентов. И медицинские товары тоже дорожают из-за роста спроса населения. Вследствие роста мировых цен на нефтепродукты сохраняется рост цен и на топливо.

КСТАТИ

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе ускорилась с 9,58% в сентябре до 10,34% в октябре. Эта цифра выше показателя по России в целом — 8,13%.