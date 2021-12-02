На Ставрополье 2 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 173 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 462 человека. Число зараженных в крае достигло 113792. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в крае достигло 5284. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки на Ставрополье жертвами болезни стали 33 пациента.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером вновь оказался краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки диагноз подтвердился у 173 человек.

В Кисловодске заболело за вчерашний день 26 человек, в Железноводске – 25, в Георгиевском округе – 24, в Пятигорске – 19, в Невинномысске – 18, в Петровском округе – 17, в Шпаковском – 16, в Кочубевском, Нефтекумском округах по 15 в каждом.

Есть также территории, где за сутки не выявлено ни одного случая заражения: Арзгирский район, Грачевский, Кировский городской округ,

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что о дефиците лекарств в Ставропольском крае: что есть, а чего действительно нет в аптеках. Так, ситуацию с дефицитом лекарств от коронавируса и гриппа прокомментировал Минздрав региона.

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