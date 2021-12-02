Тащила ребенка по земле 200 метров: в Архызе лошадь убила 11-летнего мальчика

Прокатная лошадь оказалась необъезженной Фото: Андрей КАРА

В Карачаево-Черкесии начинается суд над бизнесменом, по чьей вине погиб 11-летний мальчик. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит крупный штраф и до шести лет лишения свободы.

Трагедия произошла 24 июля 2021 года в поселке Архыз Зеленчукского района КЧР. Во время летнего отдыха ребенок захотел прокатиться на коне - это довольно распространенная услуга на живописном курорте. Недалеко от места отдыха туристы увидели мужчину, который как раз организовал конный прокат. Школьник решил прокатиться на скакуне.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ставрополь» в пресс-службе прокуратуры КЧР, мальчика на лошадь посадил его отец. Ребенок стал сползать, нога застряла в стремени.

Лошадь 200 метров тащила по земле школьника. От полученных травм ребенок скончался на месте. Позже выяснилось, что эта лошадь была необъезженная. А бизнесмен, который занимался прокатом, не имел прав на предоставление туристических услуг.

Против 45-летнего жителя станицы Зеленчукской возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть одного лица».

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Собранные материалы направлены в Зеленчукский районный суд КЧР для дальнейшего рассмотрения, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе прокуратуры Карачаево-Черкесии.

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