Налоги в Ставропольском крае 2021: сколько и за что платим, пени и льготы

Если вы не заплатили за жилье вовремя, готовьтесь раскошелиться Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1 декабря 2021 года истекает срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2020 год.

В этом году налоговые органы сформировали физическим лицам 67,1 млн таких уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Из них 44,6 млн (66,5%) на бумажном носителе и 22,5 млн (33,5%) в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика» (+16% к 2020 г.).

«КП-Ставрополь» подготовил краткую памятку, как уплатить налоги в Ставропольском крае 2021

Налоговая ставка на имущество в Ставропольском крае составляет 0,3% на все виды жилья, кроме тех, чья кадастровая стоимость составляет более 300 миллионов рублей — ставка для них уже 2%.

Транспортный налог зависит от мощности двигателя и года выпуска автомобиля. Налоговая ставка на частные земельные участки в Ставропольском крае составит 0,3%; на прочие земельные участки, к которым относятся гаражи, леса и даже кладбища — 1,5%

Налог на имущество: кто платит

Земельный налог уплачивают организации, обладающие земельным участком:

- на праве собственности;

- на праве постоянного (бессрочного) пользования;

Налог на имущество берется за квартиру, жилой дом, садовый дом, гараж, машиноместо, хозпостройки, которые оформлены в собственность.

Важно знать, что за неприватизированную квартиру налог не взимают, за незарегистрированные постройки его тоже начислить не могут.

Кому назначены льготы

В Ставропольском крае освобождены от уплаты на налог по имуществу:

Герои Советского Союза, РФ, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР; члены семьи военнослужащего, потерявших кормильца, пенсионеров и др. При этом льготники освобождаются по одному объекту каждого вида: одной квартире или комнате, одному жилому дому, одному гаражу или машино-месту.

Налог на землю: за что берется

Земельный налог берется за участок, который вам принадлежит на праве собственности. А рассчитывается он следующим образом: до 0,3% от кадастровой стоимости земли (если она не используется в предпринимательской деятельности).

Кому назначены льготы

В Ставропольском крае льготы по земельному налогу предназначены для людей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Для инвалидов с детства, детей-инвалидов, а также для героев СССР и РФ, кавалеров ордена Славы

Транспортный налог: за что берется

В этом случае речь идет о машинах и мотоциклах. Однако если житель Ставрополья владеет вертолетом, яхтой или собственным самолетом, этот налог тоже платят. А рассчитывается он в зависимости от мощности двигателя и вида транспортного средства. Например, для личных самолетов ставки значительно выше, чем для автомобилей.

Для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей (их список каждый год составляет Минпромторг) используется что-то вроде налога на роскошь: для них обычная ставка, от мощности двигателя, умножается еще и на повышающий коэффициент, который зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

Кому назначены льготы

Льготы по транспортному налогу в Ставропольском крае предоставляются одному из родителей, приемных родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида в отношении легковых автомобилей с двигателем мощностью до 150 л.с. включительно, начиная с налогового периода 2019 года.

Что будет, если не заплатить до 1 декабря

Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. Пеня рассчитывается исходя из 1/300 ставки ЦБ, действующей в это период.

В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд за принудительным взысканием налогов.

Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество.

Судебный пристав в рамках совершения исполнительных действий вправе:

- накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;

- устанавливать временные ограничения на выезд должника за рубеж;

- устанавливать временные ограничения на пользование должником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- устанавливать запреты на совершение регистрационных действий и др.

Взыскание осуществляется путем удержания денежных средств со счетов должника, или с пенсии и иных периодических выплат, путем реализации арестованного имущества.

Кроме этого при получении налогового вычета, налоговый орган обязан произвести зачет в счет погашения задолженности.

После взыскания задолженности судебный пристав взыскивает в обязательном порядке исполнительский сбор, а это 7% от суммы долга, но не менее 1000 руб.