На Ставрополье 3 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки заболело 111 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 460 человек. Число зараженных в регионе достигло 114252. За вчерашний день скончалось 32 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье за весь период пандемии достигло 5316. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в крае стал Ставрополь. В краевом центре за сутки заболело 111 человек. В Кисловодске диагноз подтвердился у 51 человека.

В Буденновском районе заболело 48 человек, в Георгиевском округе заразилось 45 человек, в Невинномысске – 28, в Железноводске и Пятигорске заболело по 19 жителей в каждом городе.

Есть тероритории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Андроповский район, Арзгирский район, Грачевский, Левокумский, Нефтекумский, Новоалександровский, Минераловодский, Предгорный район, Туркменский, Ессентуки и Лермонтов.

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