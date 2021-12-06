Больницу без света, воды и отопления сдали в Ставропольском крае

Больница в селе Кугульта. Фото: Минстрой СК

Против бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Андрея Уварова завели еще одно уголовно дело. На этот раз его подозревают в превышении полномочий при строительстве больницу в селе Кугульта, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2019 года подрядчик выиграл контракт на строительство участковой больницы. Стоимость тендера - 94,2 млн рублей. В декабре 2020 года Уваров подписал акт приема объекта, у чиновника не было никаких претензий к работам. Но в ходе проверки было установлено, что использовать больницу невозможно. В здании нет газа, воды, отопления, электричества и дизельной электростанции.

- Заместитель министра строительства и архитектуры края своими незаконными действиями, выразившимися в грубом нарушении порядка приемки объекта, причинил бюджетной системе Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 94,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Больница в селе Кугульта во время сдачи. Фото: управление информполитики правительства СК

Надзорное ведомство направило итоги проверки в органы предварительного следствия. В итоге против Уварова было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ставрополья.

Ранее против замминистра завели уголовное дело по другому эпизоду. При реконструкции больницы в Кисловодске Уваров заключил контракт на пересадку более 2,7 тысяч деревьев разных пород. Но сделать это невозможно из-за возраста насаждений. Поэтому при выполнении тендера у подрядчика погибли 2622 деревьев. Ущерб оценен в 31 млн рублей. Расследованием занимается СУ СКР по Ставропольскому краю, дело контролирует прокуратура региона.

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