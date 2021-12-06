Названы районы Ставрополья, где больше всего зараженных коронавирусом на 6 декабря

Школьники могут уйти на каникулы раньше положенного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику по районам Ставрополья, где больше всего зараженных коронавирусом на 6 декабря. Эти и другие интересные данные из таблицы надзорного ведомства - читайте в материале "КП-Ставрополь".

Наибольший прирост больных за сутки зафиксировали в Ставрополе, где зарегистрировали 125 новых случаев заражения. Следом идут Буденновский район и Нефтекумский городской округ, в которых нашли 42 и 40 новых инфицированных. Не обнаружили новых зараженных в Александровском, Благодарненском, Курском, Петровском, Степновском, Труновском и Туркменском районах, а также в Лермонтове.

К слову, в Лермонтове уже год не растет число заболевших. Последнего, шестого, больного выявили еще в августе 2020 года. Пациента лечили 96 дней и выписали 23 ноября с выздоровлением, о чем писало издание. С чем связана такая статистическая странность - не известно. При этом мэр Станислав Полулях давно не публиковал свежих данных по эпидостановке в городе.

Лидером по числу больных остаются Ставрополь (22866), Невинномысс (6390) и Буденновский район (6117). Меньше всего случаев зарегистрировано в Лермонтове (6), Андроповском (912) и Новоселицком (1027) районах. Всего в Ставропольском крае выявлено 115616 случаев заражения COVID-19, суточный прирост больных (451) больше числа выздоровевших (159) почти втрое.

На последнем заседании координационного центра губернатор Владимир Владимиров отметил положительные тенденции в борьбе с коронавирусом. Так, выросли темпы вакцинации и сократилось число занятых инфекционных коек. Чтобы закрепить успех, будет рассмотрен вариант с выходом школьников на каникулы на неделю раньше.

По последним данным, прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали уже больше миллиона местных жителей.