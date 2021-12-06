На Ставрополье в лесополосе нашли тело застреленного 13-летнего мальчика

Следователи организовали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря 2021 года в Ставропольском крае обнаружили тело 13-летнего подростка с огнестрельной раной в груди. Он жил в селе Нины Советского района, тело нашли в 500 метрах от перекрестка.

По данным источника "КП-Северный Кавказ", мальчика звали Михаил*, он был учеником сельской школы №9. Тело ребенка нашли в лесополосе, в ста метрах от него лежало охотничье ружье, которое не значилось в розыске. При осмотре подростка стало ясно, что причиной смерти стал выстрел в грудную клетку.

Нашелся тот, кто знал о произошедшем. 16-летний студент Зеленокумского многопрофильного техникума Игорь* сознался, что стал участником трагедии.

- Данные телесные повреждения получил во время неосторожного обращения с данным ружьем, произошел произвольный выстрел во время движения, когда ружье висело на плече Игоря в горизонтальном положении. Данное ружье он нашел в этой же лесопосадке полтора года назад, хранил в лесополосе в пакете в районе места происшествия, - рассказал источник "КП".

Труп отправили специалистам на экспертизу, следователи начали проверку.

*имена несовершеннолетних изменены

СПРАВКА "КП"

Село Нины находится в Советском городском округе Ставропольского края, было основано в 1786 году. Здесь проживают чуть больше 4 тысяч человек, поэтому события подобного рода - резонансны как для деревни, так и для всего региона.

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