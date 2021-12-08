Новогодние выставки 2021-2022 в Ставрополе: афиша, билеты, расписание

В Ставрополе готовятся к сезону новогодних выставок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние выставки 2021-2022 в Ставрополе каждый год обновляются. Но постоянные экспозиции также будут интересны как ставропольцам, так и гостям краевой столицы.

Ставропольский Дворец детского творчества

Для всех ценителей талантов юных ставропольцев с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 будет открыта городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Рождественское чудо» .

Адрес: г. Ставрополь ул. Ленина, 292

Как добраться?

Ставропольский Дворец детского творчества, улица Ленина, 292, Артема, 4 Ближайшая остановка - «Дворец детского творчества». Автобусы, №10,15, маршрутки №10, 30м, 45.

Телефон: 8 (865) 224-19-26

Часы работы: с 8:00 до 20:00

Как добраться?

Ставропольский Дворец детского творчества, улица Ленина, 292, Артема, 4 Ближайшая остановка - «Дворец детского творчества». Автобусы, №10,15, маршрутки №10, 30м, 45.

Ставропольский государственный музей-заповедник

В Ставропольском государственном музее-заповеднике открывается привозная выставка «Ожившие сказки. Она будет доступна для просмотра с 9 декабря 2021 года.

Адрес: ул. Дзержинского, 135, Ставрополь

Телефон: 8 (865) 226-42-23

Часы работы: с 9:00 до 18:00, понедельник - выходной

Билеты: дети от трех лет и школьники - 200 рублей;

пенсионеры - 250 рублей;

все остальные - 300 рублей;

группы людей не менее 15 человек - 150 рублей.

Как добраться?

Ставропольский государственный краеведческий музей. Ближайшая остановка: «Лицей №5». Автобус: №№32, 46, троллейбус №№1, 2, 4, 9, маршрутки №№4, 7, 8, 21, 29, 31, 32, 46, 48.

ВЦ "Ставрополье"

Одной из самых крупных выставок в уходящем году станет выставка ярмарка товаров народного потребления «Рождественский базар». Организаторы выставки представят широкую линейку потребительских товаров. Также для гостей рождественского базара организаторы выставки приготовили шоу-программу.

Как добраться?

ВЦ «Ставрополье», микрорайон №2, улица Артема, 49. Ближайшая остановка «Верхний рынок». Автобусы №№2, 32, 32a, 46, маршрутки №№41, 42, 44, 46.

В выходные и праздники : график работы и актуальные цены могут меняться. Следите за обновлениями и уточняйте информацию по указанным номерам

КСТАТИ

Ежегодно на площади Ленина открывается резиденция Деда Мороза. Посетить ее можно будет уже с 14 декабря 2021 года. График работы резиденции традиционно публикуют на официальном сайте администрации города.

Как добраться?

Краевой центр - площадь Ленина. Ближайшая остановка: «пл. Ленина». Автобусы №№32а, 46, троллейбусы №№1, 2, 4, 9, маршрутки №№3м, 4, 7, 8, 21, 29, 31.

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