Министр из Карачаево-Черкесии арестован за нарушение подписки о невыезде

Хизир Борануков Фото: Минтранс КЧР

Промышленный районный суд Ставрополя арестовал министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Мужчина пробудет под стражей до конца 2021 года, передает пресс-служба суда.

Бонарукова назначили министром в октябре 2021 года. У чиновника большой опыт работы в инженерной отрасли. Сначала он был главным инженером-строителем "Газпром газораспределение Ставрополь", до 2019 года - начальником управления капитального строительства. Два года нигде не работал.

Что случилось? Мужчина попал под следствие за покушение на мошенничество. Согласно информации пресс-службы суда, Бонаруков содействовал тому, чтобы подрядчик, ремонтировавший здание "Газпром газораспределение Ставрополь", отчитывался неверными сведениями. По этим документам, исполнитель сдавал заказчику работы за 3,6 млн рублей, которые по факту не были выполнены. Изначально сотрудники ООО «Ставрополь Газ-Сервис» не приняли отчетность, но подключился Бонаруков и пытался помочь. Неудачно.

За такое чиновника уволили с работы и задержали. Затем было возбуждено уголовное дело, суд отпустил подозреваемого под подписку о невыезде из Ставропольского края.

Два года Бонаруков нигде не работал. Но ему предложили в новом кабмине Карачаево-Черкесии, и он согласился. Беда в том, что мужчине надо было ездить в республику, что считается нарушением. Тем не менее, политик больше месяца проездил на служебной машине. Факт того, что он выезжал в Карачаево-Черкесию, подтверждается фотографиями с заседаний. Мужчину снова задержали.

Фото с заседания кабмина и главы КЧР. Последний мужчина в ряду Дата- 12.10.2021

- Исследовав представленные материалы, выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал обвиняемому Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 декабря 2021 года