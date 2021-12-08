Новогодние спектакли 2021-2022 в Ставрополе: афиша, билеты, расписание

Самый лучшие, веселые и интересные спектакли в Ставрополе в 2021-2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на действующие ограничения, новогодние спектакли 2021-2022 в Ставрополе обязательно порадуют ценителей искусства. "Комсомолка" делиться некоторыми из них.

Театр драмы им. М.Ю.Лермонтова

В театре драмы им. Лермонтова 5 января 2022 года пройдет постановка самой сказочной и зимней истории. Конечно, это всем известная балетная постановка “Щелкунчик”. Танцоры “Классического Национального Русского Балета” исполнят на ставропольской сцене одну из самых лучших постановок в России. Нас ждет настоящее волшебство.

Дата: 5 января 2022 года, 18:30

Адрес: пл. Ленина, 1, тел.: (8652) 35-06-29, 35-06-52

Как добраться?

Автобус: №32а до остановки «Дом Профсоюзов», №4, 46 до остановки «Академический театр; маршрутки №3, 31, 46 до остановки «Академический театр»; №32 до остановки «Дом Профсоюзов»; №7, 8, 30, 55 до остановки «Школа №5»; троллейбус №2 до остановки «Дом Профсоюзов»; №9 до остановки «Академический театр»

Билеты: от 1200 до 2500

Уточняйте наличие билетов в кассе театра или по номеру телефона

Ставропольский Дворец детского творчества

Еще одну интерпретацию классического балета “Щелкунчик” покажут на сцене Ставропольского Дворца детского творчества. Любимая многими с детства волшебная сказка понравится настоящим ценителям искусства. В балетной труппе выступают танцоры, которые объездили с этой программой полмира: от Лондона до Мадрида, были и в Германии, в США и во многих городах России. Спектакль под руководством Валентина Грищенко при участии артистов Мариинского театра пройдет 6 января.

Дата: 6 января 2022 года, 18:00

Адрес: г. Ставрополь ул. Ленина, 292

Как добраться?

Ставропольский Дворец детского творчества, улица Ленина, 292, Артема, 4 Ближайшая остановка - «Дворец детского творчества». Автобусы, №10,15, маршрутки №10, 30м, 45.

Билеты: от 800 до 2000

Уточняйте наличие билетов в кассе ДДТ.

В ДДТ пройдет еще один один замечательный спектакль, который поможет найти новогоднее настроение всем тем, кто его еще не обрел. Новогодняя комедия “Здравствуй, папа, Новый год!” поставлена по пьесе Олега Антонова. В свое время пьеса была сценарием к фильму “Сирота казанская”. Чем не прекрасный повод посмотреть старую добрую постановку, режиссером которой выступил Александр Семечев.

Дата: 3 января 2022 года, 19.00

Адрес: г. Ставрополь ул. Ленина, 292

Как добраться?

Ставропольский Дворец детского творчества, улица Ленина, 292, Артема, 4 Ближайшая остановка - «Дворец детского творчества». Автобусы, №10,15, маршрутки №10, 30м, 45.

Билеты: от 1000 до 4000

Ставропольский ЦИРК

Если к 25 декабря новогоднее настроение так и не отыщется, предлагаем найти его в Ставропольском цирке! Там 25 и 26 декабря пройдет Большое новогоднее представление. В яркой экзотической программе примут участие дрессированные животные из Индии и Африки. Продажа билетов уже открыта.

Дата: 25 и 26 декабря 2021

Адрес: Площадь имени генерала А. Ермолова, 2, телефон 8 (8652) 280-655

Как добраться?

Ставропольский цирк, площадь имени генерала А. Ермолова, на пересечении улицы Войтика и проспекта Карла Маркса, в двух минутах ходьбы от автостанции «Восточная», недалеко от ж\д вокзала.

Троллейбусы №: 2, 4, 9, 11; автобусы №: 1, 14, 15, 22, 26; маршрутrки №: 1, 2, 3, 5, 7, 9м, 14, 31, 32, 33, 102, 102а, 102д, 103, 107в-1, 108, 119, 120, 125, 126а, 126к, 127

Билеты: от 700 до 900

Уточняйте наличие билетов в кассе цирка или по номеру телефона

Напоминаем нашим читателям, что во всех театрах Ставрополья с 7 декабря 2020 года действует пропускная система регистрации посетителей по QR-кодам о прививке от ковида или по справке о недавно перенесенном заболевании.

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