Славшему свои интимные фото в женском белье жителю Дагестана выстрелили в лицо

24-летняя Марьям выстрелила в парня по переписке. Фото: ГУ МВД по РД

С 30-летним жителем Хасавюрта 24-летняя Марьям из Махачкалы общалась на сайте знакомств. Девушка рассказывает, что молодой мужчина присылал ей очень откровенные снимки и показывал себя в женском белье, размывая лицо или обрезая фото до подбородка.

Со своим другом Хасбулатом Марьям решила выкрасть телефон с оригинальными кадрами, чтобы шантажом затем выманить 50 тысяч рублей в обмен на сотовый. Когда мужчина с сайта знакомств пригласил подругу по переписке к себе домой, она пришла с пистолетом. А что было потом, девушка подробно рассказала уже в полиции:

- Мы познакомились с ним на сайте знакомств, и я узнала, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Приглашал к себе домой. Мы решили, если он на меня нападет, то у меня будет на всякий случай пистолет. Когда я зашла к нему, он закрыл за мной дверь. Мне позвонил Хасбулат и спросил, все ли хорошо. Я сказала, что это мама звонит. Когда он понял, что это не мама, то ударил меня. Я в него стрельнула. Резко вытащила и стрельнула, не глядя. А пришли мы к нему, чтобы забрать его телефон с информацией. Бить и убивать никто не хотел, - так объяснялась разбойница в участке.

По словам потерпевшего, в его квартиру пришли двое и «в ходе возникшего скандала из травматического пистолета выстрелили в лицо». А затем сбежали, захватив его мобильник с компрометирующими фотографиями и 3 тысячи рублей.

Пистолет изъят. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Заведено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).