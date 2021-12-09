Полицейские задержали рецидивиста, заказавшего за 10 тысяч долларов похищение жителя Осетии

Фото: скриншот из оперативного видео с задержанием злоумышленника

Во Владикавказе задержали 53-летнего Хасана Аушева из соседней республики Ингушетии, заплатившего 10 тысяч долларов вооруженным наемникам за похищение неприятеля из Осетии. Спецоперация с поимкой заказчика была снята на видео:

Как рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания, наемниками выступили под прикрытием двое оперативников, вышедшие на подозреваемого по наводке в октябре 2021 года. Аушев поделился с полицейскими планом похищения для дальнейшего получения выкупа, обозначил сумму гонорара, показал фотографию жертвы и передал огнестрельное оружие, которое планировалось использовать при нападении.

Мужчину, ставшего мишенью, сотрудники перехватили 26 ноября 2021 года, около 16:00 часов. Он ехал во Владикавказ на личном автомобиле. Как уточняют в следственном комитете Северной Осетии, ему быстро объяснили суть происходящего и предложили принять участие в спецоперации. Мужчина проследовал в служебный кабинет, выдал свое водительское удостоверение и был снят на камеру со связанными руками. Снимки делались для заказчика в подтверждение якобы исполненной наемниками договоренности.

В этот же день, примерно в 19:20 часов, на автозаправочной станции в Пригородном районе Северной Осетии оперативники встретились с подозреваемым и передали ему в качестве доказательств водительские права жертвы и снимки с ним.

- Убедившись в реализации похищения, подозреваемый передал сотрудникам правоохранительных органов 703 тысячи рублей, после чего был задержан, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе следственного комитета республики. - В результате злоумышленник довести до конца свой преступный умысел не смог по независящим от его воли обстоятельствам.

Заказчика похищения из Ингушетии арестовали. Хасана Аушева уже судили за тяжкие и особо тяжкие преступления. В этот раз против него завели уголовное дело по статье 126 (покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, из корыстных побуждений) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов – 2 эпизода).