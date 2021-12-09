Друзья сообщили о задержании популярной блогерши в Кабардино-Балкарии

Фото: личный архив блогера Инсы Ландер

Коллеги 29-летней блогерши Инсы Ландер сообщают о ее задержании в Баксане. Участница популярных телевизионных шоу и автор твиттер-аккаунта известна тем, что помогает инвалидам и больным собирать деньги на лечение с реабилитацией и в то же время ведет борьбу с попрашайками и последователями «инстацыганства» в интернете.

Ее знакомая Соня Грезе рассказала «КП-Северный Кавказ», что рано утром 9 декабря 2021 года к Инсе домой пришли сотрудники силового ведомства и увезли ее в Нальчик на допрос в республиканское управление ФСБ. По словам собеседницы, блогера хотят привлечь к ответственности по статье 205 часть 1 (содействие террористической деятельности).

Официальную информацию от представителей правоохранительных органов республики «КП-Северный Кавказ» в настоящий момент получить не удалось.

Друзья Инсы между тем обращают внимание, что последние несколько месяцев та занималась серьезным расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, которым руководит высокопоставленный в Кабардино-Балкарии чиновник.

Решением суда Ландер избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавила ее приятельница. «КП» следит за развитием событий.

Фото: личная страница в соцсети блогера Инсы Ландер

СПРАВКА «КП»

Инса Ландер обрела популярность сравнительно недавно. На ее страницах в социальных сетях можно видеть посты с разоблачением псевдоволонтеров и блогеров, обманом вовлекающих подписчиков в сборы якобы для нуждающихся.

Писала Инса про деятельность разных фондов и вымогателей донатов (денежного пожертвования) в соцсетях за снимки и продвижение. Выводила на чистую воду подростков, которые просят в интернете выслать им деньги, жалуясь на «родителей-садистов».

Громкой стала раскрученная Инсой история из Красноярска о продаже матерью откровенных фотографий своей 13-летней дочери. Писала блогер и про ставшего героем публикации «КП» старика из КБР, который вынужден был жить в машине после уничтожившего его единственный дом урагана.