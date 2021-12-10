На Ставрополье 10 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Неделю в регионе держалась тенденция снижения заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 447 человек. Число зараженных в регионе достигло 1172398. За вчерашний день скончались 29 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Однако за сутки выздоровели 615 человек.

"КП-Ставрополь" приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером снова стал Ставрополь - здесь выявили 85 новых случаев COVID-19 за сутки. На втором месте по количеству заболевших оказался Георгиевский городской округ с 39 инфицированными.

За ним идут Новоалександровский район (39 зараженных), Кисловодск и Невинномысск поделили четвертую строчку антирейтинга (26 инфицированных).

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Грачевский, Левокумский и Степновский муниципалитеты, Нефтекумский и Минераловодский городские округа и город Лермонтов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к 10 декабря в Ставропольском крае 16% развернутых ковид-коек остаются незанятыми, всего сейчас действуют 3,7 тысяч мест для пациентов с коронавирусом. Постепенно койки перепрофилируют, возвращая их в привычный, допандемийный режим работы.

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