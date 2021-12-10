Ослепшая старушка ищет дом своим собакам, обреченным на гибель

Валентина Павловна очень любит своих собак, поэтому не может их бросить на улице

В Михайловске (Ставропольский край) живет 82-летняя Валентина Кулакова, потерявшая полгода назад любимого супруга. Одинокая старушка осталась в опустевшем доме с двумя любимыми собаками - Яночкой и Рексой. Теперь они в опасности.

В редакцию «Комсомольской правды в Ставрополе» Валентина Павловна обратилась за помощью. Рассказала корреспонденту, что после смерти мужа совсем ослепла - получила 1 группу инвалидности. И дети забирают ее жить в краевой центр, в квартиру на 7 этаже, где нет места крупным питомцам. Любимых собак, плачет Валентина Павловна, придется выбросить на улицу, где их ждет гибель от голода, под колесами автомобиля или от рук местных жителей, которых крупные собаки могут испугать. Искать собакам уголок в приюте она сама не в состоянии, а родственникам - некогда, объясняет пожилая женщина.

- Помогите найти хозяина. Согласна даже в приют отдать своих собачек. Полгода прошло, как у нас умер дедушка. Я совсем ослепла. С палочкой только к калиточке хожу. Не справляюсь с собачками. Рекса - помесь с лабрадором. Яночка - с овчаркой. Вскормленные, хорошие. Вся моя жизнь в них, - поделилась бабушка.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Для связи оставляем номер Валентины Павловны: 8-988-091-73-00