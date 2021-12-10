Выкиньте сладкий новогодний подарок, если найдете это: Роспотребнадзор дал рекомендации

Узнайте, что должно насторожить вас при выборе набора конфет Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пору предновогодней подготовки в число популярнейших товаров попадают красиво оформленные наборы конфет. В народе их еще называют «сладкими кульками».

Как узнала «Комсомольская правда в Ставрополе», упаковки с печеньем и игрушками очень важно изучить перед покупкой. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, что для изготовителя предусмотрен ряд правил, которые тот обязан соблюсти. В противном случае лучше не рисковать здоровьем детей и продолжить поиск по-настоящему качественного подарка.

- Покупать новогодние кондитерские наборы нужно в местах организованной торговли: в магазинах, торговых базах и на официальных рынках, - обращают внимание в Роспотребнадзоре СК. - В первую очередь обращайте внимание на целостность упаковки и на наличие маркировки, которая должна содержать всю информацию на русском языке.

Кратко перечисляем, какую именно информацию вы должны увидеть на этикетке:

1) название подарка;

2) состав подарка с полным списком кондитерских изделий с названием конфет/печенья/шоколадок и их изготовителем в наборе;

3) масса подарка;

4) пищевая ценность набора;

5) дата упаковки, срок годности и условия хранения;

6) адрес и фирменное наименование изготовителя, а также наименование и адрес упаковщика;

7) подтверждение соответствия товара установленным требованиям (единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза ЕАЭС).

Специалисты отмечают, что не следует брать наборы со скоропортящимися сладостями - йогуртом и кремовыми изделиями, например. И лучше убедиться, что в конфетах нет алкоголя, кофе и арахиса, меда или ядра абрикосовых косточек, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Если в «новогоднем кульке» есть игрушка, то маркировка на ней должна быть легко читаемой и содержать название, страну-изготовителя, его наименование и адрес, минимальный возраст ребенка, кому она предназначена, и при наличии товарный знак.

- В соответствии с требованиями безопасности, в игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натуральных меха и кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%, - указывают в Роспотребнадзоре Ставрополья.

Кроме того, важно проверить, что игрушка не причинит ребенку вред - нет заостренных концов и углов, торчащих пружин и так далее. Если игрушка продается в наборе с пищевым продуктом, то она должна быть сама хорошо упакована, или же может быть прикреплена снаружи к обернутому в упаковку продукту.

- Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если он оказался некачественным, - отмечают специалисты. - Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости.

Кстати, недавно ставропольский Роспотребнадзор провел санитарно-химическую проверку кондитерских изделий и выявил 6 проб, не отвечающих по микробиологическим показателям требованиям нормативной документации. В целом же управление составило 42 протокола об административных правонарушениях и вынесено столько же постановлений о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 311 тысяч рублей.