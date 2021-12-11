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11 декабря 2021 13:47

"То же ждет и тебя": инвалид со Ставрополья отомстил отцу за смерть брата, жестоко убив его щенка

Суд Ставрополья вынес приговор живодеру за жестокое убийство собаки
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Василий Б.

Василий Б.

В Ставропольском крае вынесли приговор 26-летнему Василию Б., которому инкриминировали жестокое обращение с животными и причинение тяжкого вреда здоровью. Молодой человек убил собаку отца, а после набросился на него. Причем подобное происходило уже не первый раз, но теперь повод оказался куда серьезнее. Источник "КП-Ставрополь" пояснил, почему житель Левокумского района пошел на преступление.

Василий Б.

Василий Б.

Василий рос обычным мальчиком. Но со временем родители стали замечать, что с их ребенком происходят странные вещи, и решили его проверить у психиатра. Вплоть до совершеннолетия молодого человека неоднократно увозили в психлечебницу. Потому, когда парню исполнилось 18 лет, ему присвоили пожизненную группу инвалидности из-за легкой умственной отсталости. Пенсия уходила не туда, и к старому диагнозу добавился новый - алкоголизм.

Жертвой своей "активности" Василий выбрал отца и его окружение. Первый приговор ему вынесли еще в 2016 году, когда ему было 20 лет. Парень обиделся на папу за то, что тот пьет без него. Тремя ударами по лицу он повалил его и чуть было не забил ногами. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за раскаяния и болезни районный суд смягчил Василию наказание и дал год условно. Но уже через полгода он подкрался к спящему отцу, стянул его на пол и скинул на него трельяж, за что ему назначили 300 часов обязательных работ. Еще через два года парень украл у собутыльника отца телефон и почему-то выдал себя сам. На этот раз его снова увезли в лечебницу.

Василий Б.

Василий Б.

Отец на момент последнего инцидента уже бросил пить и даже завел собаку. А Василий не бросил. После очередной пьянки ему пришла в голову мысль, что его брат покончил с собой из-за папы, и решил отомстить.

Первой жертвой стала собака. Вечером обвиняемый забил трехмесячного щенка до смерти, занес труп на кухню и, чтобы позлорадствовать, выманил туда папу. И проговорил: "Видишь? То же ждет и тебя!"

После чего Василий накинулся на родственника, который даже не успел отреагировать на потрясение, и стал колотить его. Парень нанес не менее восьми ударов рукой по лицу потерпевшего и не менее пяти ударов ногой - по груди. Инвалид продолжал до тех пор, пока его отец не заплакал. Тогда он вышел на улицу, позвонил сестре и рассказал, что случилось. В один момент он понял, что его мысли о вине отца надуманы и что зря избил отца.

Сестра приехала на место и вела пострадавшего в машину, чтобы отвести в больницу. Но Василий вновь почувствовал злость и накинулся на потерпевшего, повалил его и стал бить ногами. Оттянула обвиняемого только единственная свидетельница по делу.

- У потерпевшего были сломаны ребра. Василия судили по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Жестокое обращение с животными". Потерпевший просил не наказывать сына, потому что тот бросил пить и извинился. Суд учел это, но постановил, что наказание необходимо, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Василию дали 1 год и 7 месяцев колонии общего режима. Кроме того, на базе тюрьмы обвиняемый будет проходить принудительное лечение у психиатра. Опять. Приговор вступил в силу.

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