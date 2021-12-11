Кадыров о словах Сокурова Путину: Не нравится мне эта продажная морда

Александр Сокуров и Рамзан Кадыров. Фото: Владимир Веленгурин/пресс-служба главы Чечни

Рамзан Кадыров прокомментировал полемику, которая произошла между режиссером Александром Сокуровым и президентом России Владимиром Путиным. 10 декабря на встрече СПЧ, на которой участвовал глава страны, мужчина поспорил с ним. В частности, деятель искусства указывал на межнациональные проблемы государства и предложил отпустить из состава тех, кто хочет отделиться. Путин ответил, что перед тем, как говорить такое, надо бы хорошо подумать.

Вечером того же дня Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале свой комментарий, в котором ответил на все тезисы Сокурова. Во-первых, Чечня не раз подтверждала, что хочет быть частью России, заявил глава республики.

- Я посоветовал бы Сокурову прочитать не свой американский листочек с чушью, с которого он зачитывал антироссийские тезисы, а новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации. Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил свое желание связать будущее с Россией, - написал он.

Во-вторых, Чечня и Ингушетия решила территориальный спор мирно. Кадыров рассказал, что проблему решали в полпредстве СКФО, на встрече присутствовали шесть человек, в том числе - бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и экс-полпред президента в СКФО Александр Матовников.

- Президент России был в курсе всех подробностей этого соглашения. Никаких претензий руководства Ингушетии и полпредства к Чеченской Республике нет. Конституционный суд РФ рассмотрел и оставил вопрос без изменения. Все в рамках закона с обоюдным согласием, граница лежит строго по линии, предложенной ингушской стороной.

И в-третьих, Кадыров заявил, что попытки Сокурова представить Чечню как отдельное государство "не стоят и выеденного яйца". Политик отметил, что это он предложил упразднить название своей должности - вместо "президента" сделать "главами".

- Мы, чеченцы, как никто другой знаем, что такое нарушение прав человека, что такое кража людей с целью выкупа, что такое теракт в отношении мирных жителей, что такое убийство имамов, стариков, женщин и детей. Где был Сокуров, когда 300 тысяч чеченцев погибли, а несколько десятков тысяч пропали без вести? Трусливо отсиживался в режиссерском кресле.

Слова Сокурова задели Кадырова, и он намекнул, что дал бы им правовую оценку.

- На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда! - заявил Кадыров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кремль заявил о непрофессионализме режиссера, поспорившего с Путиным о государстве

Александр Сокуров без знания предмета стал затрагивать деликатные темы, отметил Дмитрий Песков [подробности]