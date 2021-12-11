16-летний тракторист погиб в ДТП, опрокинувшись во время работ в поле

Фото с места ЧП

СУ СКР по Республике Ингушетия и региональная прокуратура начали изучать обстоятельства гибели 16-летнего парня, опрокинувшегося на тракторе. Об этом сообщает пресс-службы ведомств.

Инцидент случился 10 декабря. Подросток управлял трактором во время сельскохозяйственных работ в сел Плиево и Барсуки. Не справившись с управлением, он скатился с горы. Транспорт несколько раз перевернуло. Молодой человек скончался до приезда спасателей, других людей внутри техники не было.

Трактор настолько повредило, что для извлечения тела вызвали поисково-спасательный отряд "Эрзи". В работе участвовали пять человек и одна единица техники, говорится в сообщении регионального УМЧС России. По факту гибели 16-летнего жители Ингушетии республиканское СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследованием займется районный отдел.

Фото с места ЧП

К изучению обстоятельств ДТП подключилась и региональная прокуратура.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних и соблюдения правил безопасности при эксплуатации тракторов и иной самоходной техники, - сказано в сообщении прокуратуры Ингушетии.

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